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(Görüntülü Haber) İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir sitenin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, aşırı yağmur nedeniyle 4 otomobilin üzerine çöktü

22 Ocak 2018 22:33

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir sitenin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, aşırı yağmur nedeniyle 4 otomobilin üzerine çöktü. Çevredekiler gürültü nedeniyle büyük panik yaşarken, otomobillerde hasar oluştu.

Olay, sabaha karşı Süleymanpaşa ilçesinin Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde meydana geldi. Bir sitenin istinat duvarı, iddiaya göre, aşırı yağmur nedeniyle 4 otomobilin üzerine çöktü. İlçe sakinleri, deprem olduğunu sanarak büyük panik yaşayıp, kendilerini dışarıya attı. Ölen ya da yaralanan bulunmayan olayda, enkaz altında kalan otomobillerde hasar oluştu.

Site sakinlerinden, Salih Yıldız, olayın sabaha karşı meydana geldiğini belirterek, \"Arkadaşlar gürültü ile uyanmışlar ve deprem oluyor sanmışlar. 4 tane araba duvar altında kaldı. Araç sahibi arkadaşlar ifade vermeye gittiler, tutanak tutacaklar. Sadece duvarda bir çizik vardı. Ama beton aralarından yağmur suyu girince, toprak zaten komple aşağıya iniyor\" dedi.

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