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(Görüntülü Haber) İstinat duvarı 4 aracın üzerine yıkıldı (2)

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yağışlı hava nedeniyle bir sitenin istinat duvarı yıkıldı

04 Ocak 2018 14:19

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yağışlı hava nedeniyle bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın önünde park halinde bulunan 4 araç ise, hasar gördü. Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi\'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının bir bölümü hemen arkasında park çalışması için yığılan toprağın yağmurlu hava nedeniyle kayması sonucu yıkıldı. Büyük bir gürültü duyup, dışarı çıkan site sakinleri, yıkılan duvarı incelediği sırada duvarın bir bölümü daha yıkıldı. Site sakinleri, son anda kaçarak molozların altında kalmaktan kurtuldu. Ancak, duvarın önündeki 4 araç büyük hasar gördü. Hem toprak, hem de molozların altında kalan araçlar, kullanılamaz hale geldi. Araçları zarar gören site sakinleri, polise şikayette bulundu.

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