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(Görüntülü Haber) İstinaf Mahkemesi'nde Atatürk'ü anma töreni

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79

10 Kasım 2017 14:27

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79. yıl dönümü nedeni ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde anma töreni düzenlendi.


 

Tören için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, mahkeme başkanları, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları adliye binasının protokol girişindeki alanda toplandılar. Saat 09.05\'te sirenin çalması ile birlikte iki dakikalı saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.


 

Başsavcı Hadi Salihoğlu, hakim ve savcılar ile birlikte Atatürk heykeli önünde fotoğraf çektirdi.

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