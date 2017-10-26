(Görüntülü Haber) İstediği ilacı alamadığını iddia edip, intihara kalkıştı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de gittiği özel hastanede, istediği ilacın kendisine verilmediğini iddia edip inşaat halindeki bir binanın 6\'ncı katına çıkarak kollarını kesip, intihara kalkışan Şahin E., baygınlık geçirdi. Şahin E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Merkez Kocasinan İlçesi Hacı Saki Mahallesi, Hastane Caddesi Kenarcık Sokak’ta bulunan özel bir hastaneye giden 19 yaşındaki Şahin E., burada, kendisine istediği ilacı vermediğini iddia ettiği personele tepki gösterdi. Hastaneden çıkan Şahin E., yandaki bir inşaatın 6’ncı katına çıkarak, kesici bir aletle kollarını kesip, intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Şahin E. bulunduğu yerde baygınlık geçirince hemen müdahale etti.



Aşağı indirilen Şahin E., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.