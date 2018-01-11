(Görüntülü Haber) İSTE’de resital

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı\'nda sahne alan Odessa Müzik Akademisi öğretim üyesi Oksana Mosenz ile İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Valentyna Keremet ünlü bestecilerin eserini seslendirdi. Piyano resitaline İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İSTE Rektörü Prof Dr Türkay Dereli, Ekinciler Holding Yönetim Kurlu üyesi Recep Ekinci, Ekinciler Demir çelik Fabrikaları Genel Müdür Fatih Keseroğlu ile öğretim üyeleri ve davetliler katıldı. Resitalde konuk sanatçı Oksana Mosnez sahne aldı. Ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi. Piyano resitalinin ikinci bölümünde İSTE Öğretim üyesi Valentyna Keremet ile birlikte sahne alan iki sanatçı birlikte ünlü bestecilerin eserlerini seslendirerek dinleyenlere unutamayacakları bir müzik dinletisi sahnelediler.