(Görüntülü Haber) İstanbul'un yeni hızlı tren hattı için için sondaj çalışmalarında sona gelindi (2)

Ali AKSOYER-Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) YAVUZ Sultan Selim köprüsü, 3.Havalimanı, Halkalı Yüksek Hızlı Tren Hattı için sondaj çalışmalarında sona gelindi. 4 aydır süren sondaj çalışmalarının 2 ay daha devam edeceği ardından inşaata başlanacağı belirtildi. 4 milyar 421 milyon 275 bin TL yatırımla hayata geçirilecek olan 63 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında 19 adet tünel ve 16 viyadük bulunacak. 63 KİLOMETRELİK HIZLI TREN HATTI Yavuz Sultan Selim Köprüsü – 3. Havaalanı – Halkalı Demiryolu Projesi Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri sınırları içerisinde yaklaşık 63 kilometre uzunluğu kapsıyor. Çilingir-Hacımaşlı-Şamlar yerleşim yerlerinin batısından, Sazlıdere baraj gölünün dogusundan ilerleyen hattın Halkalı\'ya ulaşacağı belirtildi. Hızlı demiryolu hattı, geliş ve gidiş olmak üzere 2 hat olarak planlandı. Hat üzerinde 33 kilometre 716 metre uzunluğunda 20 adet tünel ile toplam 4 bin 950 metre uzunluğunda 15 adet viyadük yapılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 3. Boğaz Köprüsü – 3. Havaalanı – Halkalı Demiryolu projesi, 4. milyon 421 milyon liraya liraya mal olacak. SONDAJ EKİPLERİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR Proje kapsamında güzergah boyuncu yapılan sondaj çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 4 aydır devam eden çalışmaların 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Bu amaçla sahadaki sondaj ekiplerinin gece gündüz vardiyalı olarak çalıştığı öğrenildi. Sondaj çalışmaları şu anda Başakşehir\'e bağlı Şamlar köyü ile Arnavutköy\'e bağlı Hacımaşlı köylerinin bulunduğu bölgede 5 noktada birden gerçekleştiriyor. Bazı bölümlerde 300 metre derinliğe inilerek toprak ve taş dolgusunun yapısının ortaya çıkarıldığı öğrenildi.