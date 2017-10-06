(Görüntülü Haber) İstanbul'un kurtuluşu

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yılı nedeniyle bir çok dernek ve sivil toplum örgütünün katılımıyla Dolmabahçe Rıhtımı\'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasının ardında gruplar dağıldı. 68\'liler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve bir çok sivil toplum örgütü saat 12.30\'da Dolmabahçe Rıhtımda bir araya geldi. Gruptakiler ellerinde Türk Bayrakları ile \'Geldikleri gibi gidecekler\' ve \'Mustafa Kemalin askerleriyiz\' diye slogan attı. Saygı duruşu İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan 68\'liler Birliği Başkanı Namık Kemal Boya\' \"9 Eylül 1922 günü İzmir\'de düşman Anadolu\'dan savaşılarak denize dökülmüş ve kovulmuşsa da, düşmanın güzel İstanbul\'umuzu terk ettiği tarih, İzmir\'in kurtuluşundan bir yıl bir ay daha sonra, 94 yıl önce bugün, 6 Ekim 1923 tür. 6 Ekim 2017 Cuma günü , ulusal kurtuluş bilincimizi bileyerek, ulusal bağımsızlık ilkesine sımsıkı sarılarak dün silah ile kovduklarımıza bir kez daha haykırıyor ve hangi köken, inanç ve siyasal düşüncede olursa olsunlar, ulusumuzu bu açık tehdit ve tehlikelere karşı kararlılıkla birleşmeye, kenetlenmeye çağırıyoruz\' dedi. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.