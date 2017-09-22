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(Görüntülü Haber) İstanbullulara gökkuşağı sürprizi

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ozan URAL/İSTANBUL-DHA İstanbul'un bazı kesimlerinde sabah saatlerinde yağış etkili oldu

22 Eylül 2017 12:55

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ozan URAL/İSTANBUL-DHA

İstanbul\'un bazı kesimlerinde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Aralıklarla devam eden yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul\'da kuvvetli yağış beklendiğini sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların olacağını duyurmuştu. İstanbul\'un bazı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası Üsküdar ve Haliç civarında  ortaya çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu. 

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