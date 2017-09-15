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(Görüntülü Haber) İstanbullu gelinin deve ile imtihanı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Göktepe'nin oğlu Enis Göktepe ile hayatını birleştirmeye hazırlanan İstanbullu endüstri mühendisi Ece Meriç, yarın yapılacak düğün öncesi deveye binerek ilçe turu attı

15 Eylül 2017 19:40

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Göktepe\'nin oğlu Enis Göktepe ile hayatını birleştirmeye hazırlanan İstanbullu endüstri mühendisi Ece Meriç, yarın yapılacak düğün öncesi deveye binerek ilçe turu attı. Önce korkup heyecanlanan Meriç, ardından deve üstünde harmandalı oynadı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP\'li Meclis Üyesi Dursun Göktepe\'nin inşaat mühendisi oğlu 31 yaşındaki Enis Göktepe, üç yıl önce İstanbul\'da tanıştığı 30 yaşındaki Ece Meriç ile evlenmeye karar verdi. Göktepe, Torba Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde kendilerine ait Omar Otel\'de yarın akşam gerçekleştirilecek düğün töreni öncesi bugün oğlanevi eğlencesi düzenledi. Caddede davul zurna eşliğinde yöresel oyunlar oynandı. Gelin Ece Meriç geleneklere göre süslenen Türkoğlu isimli devenin üzerine binerek Bodrum caddelerinde dolaştı. Meriç hayatında ilk kez deveye binerken korku ve heyecan yaşasa da kısa süre sonra deve ile gezmeye alıştı. Meriç ve Göktepe\'nin mutlu anlarına yandaki otellerde kalan Hollandalı turistler de eşlik etti. Turistler yöresel oyunları ilgiyle izledi. Ece Meriç yarın akşam Omar Otel\'de CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'un kıyacağı nikah öncesi çok heyecanlı anlar yaşadığını ve mutlu olduğunu belirterek, \"İstanbul\'da doğdum büyüdüm ama Ege\'nin gelenek göreneklerine hayranım. Enis ile birlikte düğün öncesi iki ay yöresel halk oyunları kurslarına gittik, şimdi birçok yöresel oyununu ustalıkla oynayabiliyorum. Ama gelinin deve ile gezmesi benim için büyük sürpriz oldu. Önce korktum heyecanlandım ama devenin üzerinde biraz ilerleyip güvenli olduğunu anlayınca heyecanım geçti, deve üzerinde yöresel oyunları oynamayı sürdürdüm\" dedi.

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