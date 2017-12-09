(Görüntülü Haber) İstanbul'dan kiralık otomobille geldikleri Bursa'da 12 evi soydular

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- İSTANBUL\'dan kiraladıkları otomobille Bursa\'ya gelip çeşitli tarihlerde 12 evden 150 bin lira değerinde eşya ve para çalan 5 şüpheliden 2\'si yakalandı. Şüphelilerden ikisinin başka suçtan cezaevinde olduğu belirlenirken, bir şüpheli ise aranıyor. Bursa\'nın merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde, son günlerde artan hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelilerin M.O.C. (22), M.C. (20), A.C. (18), E.A. (16) ile A.O. (15) olduğu tespit edildi. Hırsızlık suçundan kayıtları bulunan şüphelilerden M.O.C. ile A.O. İstanbul\'da yakalanıp sorgulanmak üzere Bursa\'ya getirildi. M.O.C ile A.O. ifadeleri alındıktan sonra, bugün \'hırsızlık\' suçlarından adliyeye çıkartıldı. Zanlılardan A.C. ile M.C.\'nin bir başka hırsızlık suçundan tutuklandığını belirlendi. Polis, kaçan E.A.\'yı arıyor.