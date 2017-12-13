(Görüntülü Haber) İstanbul'daki "şüpheli araç"ta bomba uzmanının incelemesi sürüyor (3)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA Bahçelievler\'de şüpheli bir araç polisi alarma geçirdi. Kapalı kasa minibüsün patlayıcı madde olduğu yönünde ihbar üzerine polis alarma geçti. Aracın bulunduğu sokak emniyet şeridiyle kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Terörle Mücadele Şubesi ve Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen bomba uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek araçta inceleme yaptı. Araçta zaman zaman fünye ile kontrollü patlatma yapıldı. Araçta bulunan malzemeler indirilerek incelemeden geçirildi. Bomba uzmanı ekibin olay yerindeki incelemesi sürüyor