(Görüntülü Haber) İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

Mehmet İlkay ÖZER - Nurcan KIRCALI - Zeki GÜNAL - İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA İstanbul\'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Yağmurla birlikte rüzgar da şiddetli esiyor. Taksim\'de yağmurdan korunmak için şemsiye taşıyanlar rüzgar nedeniyle zorluklar yaşadı. Şile\'de öğleden sonra başlayan yağmur zaman zaman etkisini gösterdi. Şile açıklarında avlanan balıkçılar, havanın bozmasıyla birlikte Şile Balıkçı barınağında yağmur ve fırtınanın durmasını beklemeye başladı. Şile sahillerinde dalgalar yükseldi. Eminönü\'nde 19.00 sıralarında başlayan yağış rüzgarında etkisiyle dışarıda olanlara zor anlar yaşattı. Bazıları şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları ise buldukları poşetlerle kendilerini korumaya çalıştı. İBB\'DEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI İstanbul\'da sağanak etkisini sürdürürken, Çatalca Terkos civarında gün içinde metrekareye 107 kilogram yağış düştüğü bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, \"Çatalca Terkos civarında gün içinde metrekareye 107 kilogram yağış düştü. Yağış akşam saatlerinden sonra şehir merkezinde etkili olacak.\" denildi.