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(Görüntülü Haber) İstanbul'da yağmur başladı (1)

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da beklenen yağmur öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı

21 Eylül 2017 19:04

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'da beklenen yağmur öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. AKOM\'DAN UYARI Öte yandan Meteoroloji\'nin uyarısının ardından AKOM da uyarıda bulundu. AKOM\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: \"Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan hava tahmin raporuna göre; İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. Öğleden sonra İstanbul Avrupa yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinde sonra il genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın Cuma sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10 ile 40 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İtfaiye, İSKİ ve diğer birimler alarma geçti. İlçe Belediye Başkanlıkları hava tahmin raporları doğrultusunda AKOM tarafından bilgilendirildi ve uyarıldı\"

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