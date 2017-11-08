(Görüntülü Haber) İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sabah erken saatlerde Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultangazi ve Kağıthane\'deki 20 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlara, özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa\'daki bir binanın ikinci katı oldu. Özel harekat polisleri kapı açılmayınca kırarak içeri girdi. Evde kimse bulunamazken, dairenin güvenlik kamerasıyla korunduğu görüldü. İkinci kattan sokağı görecek şekilde yerleştirilen kamera polis tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor.