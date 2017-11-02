(Görüntülü Haber) İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 76 gözaltı

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada yaptığı operasyonlarda 197 kilo 825 gram uyuşturucu madde, 3 bin 920 uyuşturucu hap; 4 tabanca ve 2 tüfek ele geçirdi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta boyunca, uyuşturucu satıcılarına yönelik 18 farklı adese operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 197 kilo 825 gram esrar ve skank, 3 bin 920 uyuşturucu hap; 4 tabanca, 2 tüfek, 19 mermi ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 76 şüpheliden 46\'sı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından da görüntülendi.