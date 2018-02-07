(Görüntülü Haber) İstanbul'da uyuşturucu operasyonları (2)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı tarihlerde yapılan uyuşturucu operasyonları polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bonzai, eroin ve hint keneviri gibi uyuşturucu maddeleri bulması kameralar tarafından kaydedildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultanbeyli ve Esenler\'de uyuşturucu operasyonları düzenledi. Yapılan operasyonlarda toplam 327 kilo 436 gram bonzai, kokain, hint keneviri, esrar ve eroin türlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10\'u çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.