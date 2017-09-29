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(Görüntülü Haber) İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı

İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da bazı camilerden çalınan tarihi eserleri internet üzerinden sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

29 Eylül 2017 18:13

İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'da bazı camilerden çalınan tarihi eserleri internet üzerinden sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, \"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\" kapsamına giren objelerin yurtiçinde ve yurtdışında yasal olmayan yollarla satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, kentte bulunan bazı camilerden çalınan tarihi eserlerin internetten paylaşıldığını belirledi. Kendisini internet sitesi üzerinden koleksiyoner olarak tanıtan A.E.G\'nin özel mesajla paylaştığı fotoğraflardaki eserleri yapım tekniği ve stil özellikleri açısından kontrol eden ve İstanbul\'daki camilerden çalınan levhalar olduğunu tespit eden ekipler, 20 Eylül\'de operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, \"Allah\" ile \"Kelime-i Tevhid\" yazılı hat levha ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemede ele geçirilen hat levhaların 11 Şubat 2010\'da Üsküdar Silahtar Abdurrahmanağa Camii\'nden çalındığı ve 18. yüzyıla ait olduğu ortaya çıktı. Şüpheliye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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