(Görüntülü Haber) İstanbul'da sis etkili oluyor

* Yoğun sis etkili olurken İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı. Hakan KAYA-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'da sabaha karşı boğazda ve bazı bölgelerde sis etkili oluyor. İstanbul boğazında ve bazı bölgelerde saat 03.00 sıralarında sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi oldukça düşerken, sürücüler ise araçların dörtülerini yakarak kontrollü şekilde ilerledi. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı da gemi trafiğine kapandı. Sisli havanın etkisi sürüyor.