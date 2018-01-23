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(Görüntülü Haber) İstanbul'da silah operasyonu, kurusıkıdan bozma tabancalar ele geçirildi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Fatih'te bir metal atölyesine düzenlenen baskında çok sayıda tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

23 Ocak 2018 15:26

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Fatih\'te bir metal atölyesine düzenlenen baskında çok sayıda tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Fatih\'te bir metal atölyesine baskın düzenledi. Atölyede yapılan aramalarda kurusıkıdan bozma 182 tabanca, çeşitli silah parçaları, şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Silah kaçakçılığı suçundan kaydı bulunan ve gözaltına alınan İ.Ç.\'nin, gerçek mermi atabilir hale getirdiği tabancaları, 2 bin ila 8 bin lira arasında piyasaya sürdüğü öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen İ.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin atölyeye düzenlediği baskın da polis kameraları tarafından görüntülendi.

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