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(Görüntülü Haber) İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

22 Mart 2018 14:01

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Çeşitli markalarda 251 şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri önceden tespit ettiği şüphelilerin Bakırköy\'de olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Park halindeki bir otomobilde bekleyen Ö.A., S.S. ve S.G. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda çeşitli markalarda 251 şişe sahte içki ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelilerin kiraladıkları otomobille sahte içkileri bazı işyerlerine sattığını değerlendiriyor. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

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