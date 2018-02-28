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(Görüntülü Haber) İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

Cengiz ÇOBAN - Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ /İSTANBUL DHA - İstanbul'da sabaha saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor

28 Şubat 2018 12:27

Cengiz ÇOBAN - Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ /İSTANBUL DHA - İstanbul\'da sabaha saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim\'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur, trafikte de yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70\'e ulaştı. Hava sıcaklığının gün içinde hızla düşeceği belirtiliyor. Meteoroloji, gece buzlanma beklendiğini kaydederken dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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