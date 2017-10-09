(Görüntülü Haber) İstanbul'da 'Kurt Kapanı 9' denetimi

Haber: Uğur AYAZSIN-Ersan SAN / İstanbul DHA İstanbul\'da 39 ilçede gerçekleştirilen \'Kurt Kapanı 9\' denetimi kapsamında, Bostancı köprü altı ve Dolmabahçe\'de şüpheli araçlar denetlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla İstanbul\'da 82 noktada denetim gerçekleştirildi. 2 bin emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen Kurt Kapanı 9 denetimi kapsamında Kadıköy Bostancı Köprüsü altı ve Dolmabahçe\'de şüpheli araçlar denetlendi. Sürücüler ve beraberindekilere kimlik kontrolü yapan ekipler, araçları didik didik aradı. Araçların trafiğe uygunluğu da polisler tarafından araştırıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Saat 14.30\'da başlayan denetim 16.30\'da sona erecek.