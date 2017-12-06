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(Görüntülü Haber) İstanbul'da kar yağışı başladı (2)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Meteoroloji'nin günler öncesinden belirttiği kar yağışı İstanbul'da akşam saatlerinde düştü

06 Aralık 2017 12:18

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Meteoroloji\'nin günler öncesinden belirttiği kar yağışı İstanbul\'da akşam saatlerinde düştü. Özellikle şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa süre yağan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi bir anda beyaza büründü. Daha sonra yağan yağmurla birlikte az miktardaki kar eridi. Başakşehir Kayaşehir\'de de gece saatlerinde kar yağışı başlarken, Çekmeköy, Taşdelen Mahallesi\'nde araçların üzerinde yaklaşık iki santimetre kalınlığında kar oluştu. Bazı vatandaşlar araçların temizledi. Taşdelen\'de yağan karın ardından aracını temizleyen Yunus Emre Tunç,\"Yılın ilk karı yağdı. Araba temizlemek zor. Motoru falan zarar görüyor. Kışın iyi olmuyor. Mecburen arabayı çıkarmamak zorunda kalıyoruz. O yüzden üzerine kar toplamasın diye şu anda üzerini temizleyecektim. Kar lastiği taktıracağız. Hazır sayılmayız. Çünkü bir anda gelişti bir anda yağmaya başladı. Normalde bugün yağmurlu gösteriyor ama kar yağdı. bizde şok olduk\" dedi.

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