(Görüntülü Haber) İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA İstanbul\'un Anadolu Yakası\'nda yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Araçlar ve çatılar beyaza büründü. Kentte dün gündüz ve akşam etkili olan yağmur gece saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı. Özellikle Anadolu yakasında Kartal, Pendik, Maltepe\'de kar etkili oluyor. Bazı araçlar ve evlerin çatıları beyaza büründü Görüntü Dökümü: ----------------- -Kar yağışı -Araç ve çatılardan görüntü -Ormanlık alandan görüntü -Genel ve detay görüntüler