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(Görüntülü Haber) İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

02 Mayıs 2018 14:50

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul\'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 69 bin 50 paket kaçak sigara, 12 buçuk kilo tütün ve 400 puro ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih\'te metruk bir binada kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Polis ekipleri 23 Nisan\'da metruk binaya operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 69 bin 50 paket kaçak sigara, 12 buçuk kilo tütün ve 400 puro ele geçirdi. 4 kişi gözaltına aldı. 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' muhalefet suçundan para cezası verilen 4 kişi serbest bırakıldı.

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