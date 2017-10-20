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(Görüntülü Haber) İstanbul’da kaçak sigara operasyonu

*Habur'dan İstanbul'a gelen bir TIR'ın lastiklerine zulalanmış 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

20 Ekim 2017 22:46

*Habur\'dan İstanbul\'a gelen bir TIR\'ın lastiklerine zulalanmış 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. 

*İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 9 ayda yaklaşık 2 milyon paket kaçak sigara ele geçirdiği öğrenildi.

 

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine sigara kaçakçılarına operasyon düzenledi. Habur sınırından İstanbul\'a gelen bir TIR\'da kaçak sigara olduğu belirlendi. Polis ekipleri TIR\'ı Tuzla\'da durdurdu. 20 ton kumaş yüklü TIR\'da yapılan ilk aramada kaçak sigaralar bulunamadı. Dedektör köpeklerle de TIR\'da aramalar yapıldı. Polis ekipleri TIR\'ın lastikleri ve yedek lastiklerini kontrol etti. Basınçlarından şüphelendiği lastikleri söktü. Yapılan armalarda lastiğin içerisine kaçak sigara zulalandığı anlaşıldı. Aramalarda lastikler içerisine zulalanmış 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. 


 

9 AYDA 2 MİLYON PAKET SİGARA

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 9 ayda yaklaşık 2 milyon paket kaçak sigara ele geçirdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçak sigaraya yönelik yoğun çalışmaları şüpheliler sürekli farklı sevkiyat yöntemlerini kullanmaya sevk etti. Kaçakçılar polis ekiplerine yakalanmamak için zulalı araçlar, deniz yolu ve havayoluyla sevkiyatları sürdürmeyi denedi fakat polis ekiplerinin yoğun çalışmaları ve teknik takipler sonucu bu yöntemlerde başarılı olmadıkları kaydedildi.

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