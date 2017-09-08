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(Görüntülü Haber) İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ,Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi

08 Eylül 2017 12:31

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ,Gaziosmanpaşa\'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Fatih Vatan Caddesi\'ndeki yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon Kapsamında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1057 Sokak\'ta 4 katlı binanın en üst katındaki daireye giren özel harekat timleri ile birlikte baskın düzenleyen polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Polis ekipleri, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1112 Sokak\'ta 4 katlı binanın bodrum katındaki bir daireye de baskın düzenledi. Aramalar sırasında çevrede polis ekipleri ve Özel Harekat Timleri önlem aldığı görüldü. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

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