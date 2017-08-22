(Görüntülü Haber) İstanbul'da hayatını kaybeden Kosova'nın ilk Başbakanı toprağa verildi

Enis Tabak / Priştine, 22 Ağustos (DHA) - Geçirdiği beyin kanaması sonucu İstanbul\'daki Bakırköy Hastanesi\'nde tedavisi sürerken hayatını kaybeden Kosova\'nın ilk Başbakanı Bayram Recepi, toprağa verildi. Bu sabah Türkiye\'den Kosova\'ya naaşı gelen Kosova\'nın ilk Başbakanı Bayram Recepi\'nin naaşı Kosova Meclis Binasına getirildi. Buradaki törenin ardından Recepi\'nin naaşı Priştine\'deki Ulusal Tiyatro\'da düzenlenen anma töreni için getilrildi. Bir günlük yasın ilan edildiği Kosova\'daki cenaze törenine başta Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi olmak üzere Kosova\'nın devlet erkanı hazır bulundu. Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi konuşmasında, “Kosova, seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun hatırasını sonsuza kadar saklayacağız. Onun bilgeliği ve öngörüsü bizler için rehber olacak” dedi. Başbakan İsa Mustafa da, “Recepi sözünü tutan ve ülke siyasetine iz bırakmış bir kişilik olarak Kosova tarihinde her daim yer alacaktır” dedi. Törene dünyanın birçok ülkesinden temsilci katıldı.