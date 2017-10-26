(Görüntülü Haber) İstanbul'da FETÖ operasyonu

Hakan KAYA-Ozan URAL-Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde birçok adrese FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı kent genelinde bir çok adrese FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sivil polis araçlarıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Buradaki işlemlerin ardından şüpheliler Fatih Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.