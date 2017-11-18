(Görüntülü Haber) İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA İstanbul\'da gece saatlerinde birçok adrese eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul\'da gece saatlerinde, daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.