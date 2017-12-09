(Görüntülü Haber) İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 23 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler gece saatlerinde Özel Harekat polisinin desteğiyle 6 adreste eş zamanlı operasyon yaptı. Polis, geçmişte çatışma bölgelerinde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu tespit ettiği yabancı uyruklu 23 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. TEM ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına aldığı yabancı uyruklu 23 kişi hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.