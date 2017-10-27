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(Görüntülü Haber) İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 3'ü kadın, 4 gözaltı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'un çeşitli ilçelerinde akşam saatlerinde düzenlenen DAEŞ operasyonunda 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı

27 Ekim 2017 11:19

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'un çeşitli ilçelerinde akşam saatlerinde düzenlenen DAEŞ operasyonunda 3\'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri terör örgütü DAEŞ\'a yönelik Fatih\'te akşam saat 21.30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Sofular Mahallesi, Yeni Orta Sokak\'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sonucunda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3\'ü kadın 4 kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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