T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İstanbul'da asayiş operasyonu

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da "Yeditepe Huzur" operasyonu gerçekleştirildi

11 Kasım 2017 00:44

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'da \"Yeditepe Huzur\" operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde şüpheliler ve şüpheli görülen araçlar tek tek arandı. İstanbul\'da \"Yeditepe Huzur\" adı altında asayiş denetimi yapıldı. İl genelinde 5 bin polisin katılımıyla 200 noktada yapılan denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişileri ve araçları aradı.

İstanbul  genelinde 200 noktada saat 20.00\'de başlatılan asayiş denetimine, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz polisi ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis katıldı. Operasyonda şüpheli görülenlerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Polis helikopterinin destek verdiği operasyonda, araçların trafik kontrolleri de yapıldı. 


 

ARAÇLAR VE KİŞİLER DİDİK DİDİK ARANDI

Kontrol noktalarından biri olan Mecidiyeköy\'de de şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araç sürücülerine ve yolculara üst araması yapıldı. Durdurulan araçlar ise polis ekipleri tarafından didik didik arandı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHAHuzur"YapılanOperasyondaGenel Bilgi Tarama GBTPolisVE KİŞİLER DİDİK DİDİK ARANDI KontrolMecidiyeköyAraçDurdurulan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24