T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimi yapıldı

Ramazan EĞRİ-Mehmet İlkay ÖZER-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un bütün ilçelerinde, 2400 polisle asayiş denetimi yapıldı

15 Şubat 2018 01:28

Ramazan EĞRİ-Mehmet İlkay ÖZER-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'un bütün ilçelerinde, 2400 polisle asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlere, özel harekat polisleri de katıldı.

İstanbul\'un 39 ilçesinde 2400 polisin katılımıyla \"Yeditepe Huzur\" adlı denetimler yapıldı. Daha önce belirlenen 150 noktada denetimler gerçekleştirildi. 

Kadıköy\'de oluşturulan denetim noktasında polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurup arama yaptı. Ekipler, araçlardan indirdikleri kişileri ve şüpheli buldukları yayaları GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolünden geçirdi. Helikopter destekli yapılan denetimlere özel harekat polisleri de katıldı.

Şişli, Taşkışla Caddesi\'nde de arama noktası kuran polisler şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Araçtan indirilen ve yayalar kimlik kontrolünden geçirildi. Burada da polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.

Fatih\'te oluşturulan polis noktasından da durdurulan araçlar aranırken araçtan indirilenler ve yayalar kimlik kontrolünden geçirildi. Köpeklerinde kullanıldığı denetimlere burada da polis helikopteri destek verdi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİMehmetHASIRCIOĞLUİSTANBULDHAİSTANBULHelikopterHuzur"DahaEkiplerGBTGenel Bilgi TaramasıTaşkışla CaddesiAraçtanBuradaFatihKöpeklerinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24