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(Görüntülü Haber) İstanbul'da "Kurt Kapanı 8" operasyonu (2)

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ- Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN /İSTANBU,(DHA) İstanbul'da 115 noktada 2 bin polisin katılımıyla "Kurt Kapanı 8" denetimi yapıldı

15 Eylül 2017 19:26

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ- Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN /İSTANBU,(DHA) İstanbul\'da 115 noktada 2 bin polisin katılımıyla \"Kurt Kapanı 8\" denetimi yapıldı. Bir çok noktada asayiş ve terör olayları gibi konuları önleme amaçlı; yaya ve araç denetlemesi yapıldı. Bostancı İDO İskelesi ve çevresinde şüpheli görülen araçlar durdurularak detaylı arama yapıldı. Şüpheli görülen kişilerin de kimlikleri kontrol edildi. Beşiktaş Vapur İskelesi önünde de önlem alan polis ekipleri iskeleye gelen şüpheli kişilerin üzerini ve çantalarını aradı. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Yolcuların üst aramasını yapan ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. \'MAYA\' isimli polis köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

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