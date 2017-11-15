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(Görüntülü Haber) İstanbul'da "Kurt kapanı 10" operasyonu (1)

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da polis ekipleri, "Kurt kapanı 10" operasyonu düzenliyor

15 Kasım 2017 19:31

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da polis ekipleri, \"Kurt kapanı 10\" operasyonu düzenliyor. Operasyon kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetim yapılıyor İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın koordine ettiği operasyona, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor. Polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü\'ne ait polis botlarının ra yer aldığı operasyonda havalimanları, iskeleler, metro ve metrobüs durakları, halkın yoğun olduğu caddeler ve meydanlarda denetim gerçekleştiriliyor. Polis ekipleri, şüpheli gördüğü kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıyor.

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