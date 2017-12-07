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(Görüntülü Haber) İstanbul'da "iTaksi dönemi" başladı

SARI TAKSİLERLE BİRLİKTE TURKUAZ VE SİYAH TAKSI DÖNEMİ DE BAŞLIYOR Özgür Deniz Kaya DHA- “İTaksi, İBB’nin hayata geçirdiği bir taksi yönetim merkezi" diyen İSBAK AŞ Genel Müdürü Alyürük de, şunları söyledi: "Bugün itibarıyla montajı yapılmış ol

07 Aralık 2017 18:57

SARI TAKSİLERLE BİRLİKTE TURKUAZ VE SİYAH TAKSI DÖNEMİ DE BAŞLIYOR Özgür Deniz Kaya DHA- “İTaksi, İBB’nin hayata geçirdiği bir taksi yönetim merkezi\" diyen İSBAK AŞ Genel Müdürü Alyürük de, şunları söyledi: \"Bugün itibarıyla montajı yapılmış olan 4 bin takside, yazılımları devreye almaya başladık. Uygulama İstanbullular için çok yeni özellikleri beraberinde getiriyor. Hepimizin görmeye alışık olduğu sarı taksiler ile birlikte, turkuaz ve siyah taksi dönemi de başlamış olacak. Turkuaz taksi, elektrikli ve D segmenti araçlarla beraber konfor oranını biraz daha yükseltip, normal taksi plakalarının yer alacağı bir taksimiz. Siyah taksimiz ise E segmenti veya VİP diyebileceğimiz bir taksi. Artık yeni sistemleri de var. İstanbulkart ve kredi kartı ile ödeme yöntemi geliyor. Bugün itibarıyla uygulama marketlerine uygulamamızı gönderiyoruz. Vatandaşlarımız, birkaç gün içinde uygulamayı kullanabilecekler.\"

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