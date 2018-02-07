(Görüntülü Haber) İstanbul'da 31 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonu kamerada

Haber: Çağatay KENARLI Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İstanbul DHA İstanbul\'da 20 ilçede terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Operasyon polis kamerasına yansıdı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK\'ya yönelik gece saatlerinde 20 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 43 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, çok sayıda basılı ve dijital örgütsel döküman ele geçirildi. Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan ve adresinde bulunmayan 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.