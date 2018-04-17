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(Görüntülü Haber) İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da 3 ilçede düzenlenen narkotik operasyonunda 33 kilo 213 gram kokain, 65 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

17 Nisan 2018 13:59

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL\'da 3 ilçede düzenlenen narkotik operasyonunda 33 kilo 213 gram kokain, 65 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart\'ta Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Fatih\'te uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 33 kilo 213 gram kokain, 65 bin uyuşturucu hap, 494 gram esrar, 3 terazi, 1 pres makinası, 2 tabanca ele geçirildi. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen HG, C.Ç., Y.K.S., S.A., G.Ç., ve M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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