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(Görüntülü Haber) İstanbul'a şehit ateşi düştü

Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-AFRİN'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın acı haberi, İstanbul'daki ailesine ulaştı

11 Şubat 2018 02:49

Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-AFRİN\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın acı haberi, İstanbul\'daki ailesine ulaştı. Akşam saatlerinde Kartal Esentepe Mahallesi\'nde oturan 25 yaşındaki şehidin babası Ramazan Karaca\'ya askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi. Bekar olan ve 3 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin haberini alanlar, evin önünde toplandı. Evine Türk bayrakları asılan şehidin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

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