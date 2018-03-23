(Görüntülü Haber) İstanbul Yarı Maratonu'nda 50 ülkeden 8 bin sporcu yarışacak

İBB Başkanı Uysal: \"Halkımızın sporla buluşması için spor alanları yapıyoruz\"^ Spor İstanbul Genel Müdürü Güler: \"İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en iyi 11 yarı maratonlarından biri\" Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: \"Dünyada 11\'inci olan maratonun 1\'inci olması için çalışacağız\" Engin Aksoy: \"Tema; \"Kendinle yarış\" Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından 8 Nisan 2018 Pazar günü koşulacak İstanbul Yarı Maratonu\'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Çırağan Sarayı\'nda gerçekleştirilen basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü Yakup Güler, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katılıdı. Bu yıl 50\'den fazla ülkeden 8 bin çipli sporcunun yarışacağı organizasyonda tema \'kendinle yarış\' olarak belirlendi. İBB BAŞKANI UYSAL: \"HALKIMIZIN SPORLA BULUŞMASI İÇİN SPOR ALANLARI YAPIYORUZ\"^ Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Uysal, maratonun İstanbul\'un tanıtımı ve halkın sporla buluşması adına güzel bir fırsat olduğunu söyledi. Organizasyon açısından dünyüdü ilk 10 içerisinde bulunduklarını ifade eden Başkan Uysul, \"Bu bizi sevindirir, İstanbul adına iyidir. Ancak bizim için daha daha önemli bir şey var. Halkımızın sporla buluşması, barışması, sporu sadece aktivitelerin olduğu dönemler değil, aynı zamanda kendi hayatında vazgeçilmez hale getirmesi açısından da önemsiyoruz. Spor yapan halk bakımından ilk 10\'a giriyor muyuz, onu düşünmek lazım. Büyükşehir olarak onu dert ediniyoruz. Bu maratonlar da halkımızın sporla buluşması adına önemli faaliyetler yapıyoruz. Halkımızın sporla buluşması için spor alanları yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, dünyada en çok sporcusu olan kulüptür. Bunlar yetmiyor. Önümüzdeki 3-5 yarı maraton sonrası İstanbul\'dan katılanlardan da derece almalarını temenni ediyoruz. Beraber gereğini yaparsak başarırız. Halkımız sporla buluşursa başarırız\" dedi. SPOR İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ GÜLER: \"İSTANBUL YARI MARATONU, DÜNYANIN EN İYİ 11 YARI MARATONLARINDAN BİRİ\" 2017\'de alınan altın kategori unvanı ile bu yılki organizasyonun gerçekleştirileceğini söyleyen Spor İstanbul Genel Müdürü Yakup Güler, İstanbul Yarı Maratonu\'nun dünyanın en iyi 11 yarı maratonlarından biri olduğunu dile getirdi. Güler, \"21 kilometre ve 10 kilometre etaplarından oluşan maratonda bu sene 3 bin görevli, 500 gönüllü, 40\'dan fazla kurum ve kuruluş paydaşlarımız rol alacaktır. 50\'den fazla ülkeden 8 bin çipli sporcu yarışacak. Kayıtları kaçıranlar, 6-7 nisanda yapılacak yarı maraton fuarında geç kayıt imkanından yararlanabilecek. Avrupa ve dünya rekoru kırılması için profesyonel ekiplerle detaylı çalışmalar yaptık. Bu yılki hedef, bir saatin altındaki dereceyle rekora ulaşmak olacak. Parkur, Yenikapı miting alanında Sirkeci istikametinde başlayacak. Sahil boyunca devam edip birinci U dönüşünün ardından Bakırköy\'den devam edecek. Topkapı sapağından sonra Zeytinburnu\'ndaki ikinci U dönüşle sporcular başladıkları yerde yarışı tamamlayacak. 10 kilometre yarışı ise aynı güzergahta başladıktan sonra Sirkeci\'den U dönüşü sonrası Yenikapı miting alanında son ulacak. 16 erkek, 16 kadın olmak üzere 32 elit yarışacak\" diye konuştu. TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANI ÇİNTİMAR: \"DÜNYADA 11\'İNCİ OLAN MARATONUN 1\'İNCİ OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ\" Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, maraton sayesinde İstanbul\'un marka değerinin arttığını ifade ederek şöyle dedi: \"Organizasyonun yapımında emeği geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Dünyada 11\'inci olan maratonun 1\'inci olması için çalışacağız. İstanbul Maratonu ve Yarı Maratonun marka değerinin artması bizim de federasyon olarak markamızın değerinin artmasını sağlayacaktır\". ENGİN AKSOY: \"TEMA; \"KENDİNLE YARIŞ\" Pek çok spor dalına yatırım yaptıklarını ifade eden Engin Aksoy ise \"Bunların üçü geniş kitlelere ulaştığı için bizim için bir adım daha önde. Yatırımlarımızı o alanlara daha çok yapıyoruz. Futbol, E-spor ve global ve maraton. Maraton şehrin global marka değerine çok katkı sağlıyor. İstanbul\'un marka değerini ve ülkemizdeki spor sevgisini çok önemsiyoruz. Maraton hem şehrin gelişimine hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Pek çok atlet geliyor, turist çekiyor. Dünyada en hızlı büyüyen spor dalı. Yarı maratonun önemi de arttı. Bu yıl da ilgi fazla. Sağlıklı olmak için hareket etmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Halkımızın spora ilgisi artıyor. Söz konusu yarış olduğu zaman endişe oluyor. Bunu biraz aşmak amacıyla \'kendinle yarış\' dedik. Önemli olan yarışa katılman. Herkesi, sağlıklı kalmaları için Vodafone İstanbul Yarı Maratonu\'nda sadece kendileriyle yarışmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, tüm İstanbulluları 8 Nisan Pazar sabahı tarihi yarımadaya bekliyoruz.\"