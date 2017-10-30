T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İstanbul Valiliği'nden 29 ekim resepsiyonu

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA Cumhuriyet'in 94'üncü Kuruluş Yıldönümü kapsamında İstanbul Valiliği'nce resepsiyon verildi

30 Ekim 2017 01:13

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA

Cumhuriyet\'in 94\'üncü Kuruluş Yıldönümü kapsamında İstanbul Valiliği\'nce resepsiyon verildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin\'in ev sahipliğinde, Yeşilköy\'de bir otelde düzenlenen resepsiyona, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever, askeri erkan, bürokratlar, iş ve sanat dünyasından davetliler, siyasetçiler, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Vali Vasip Şahin ile eşi Şeyma Şahin, girişte davetlileri tek tek tokalaşarak karşıladı. Cumhuriyet\'in kuruluş yıllarını içeren video gösteriminin ardından, Vali Vasip Şahin kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

Vali Vasip Şahin konuşmasında, \"Türkiye Cumhuriyeti; zalime meydan okuyan, işgal ve zorbalığa hiçbir şartta geçit vermeyen, vatanını canından aziz bilen kahraman bir neslin emanetidir. Hürriyet ve istiklal bu milletin karakteridir ve bu karakter ona nice destanlar yazdırmış; Anadolu\'nun kapılarını açtırmış; bir cihan imparatorluğu kurdurmuş; Sevr\'i reddedip tüm emperyalist devletlere unutamayacakları bir ders vermiştir.  Cumhuriyet\'ten yana görünüp sırtına hançer vuranlar ve demokrasiden taraf olduğunu iddia edip milletimizin birliğine kast etmeye çalışanlar bilmelidirler ki bu millet ve bu devlet; birliğine, dirliğine, istikbaline el uzatanları yerle yeksan etmekten asla çekinmeyecektir. Türk milleti güçlüdür.\" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TİFTİKCİİSTANBUL DHA CumhuriyetKuruluş YıldönümüValiliğiValisi VasipYeşilköyBüyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UysalEmniyet Müdürü MustafaBirinci Ordu Komutanı Musa AvseverVali VasipCumhuriyetCumhuriyeti;

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24