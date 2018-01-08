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(Görüntülü Haber) İstanbul turu için kapkaç yapmaya kalkıştılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, kaldırımda yürüyen Gizem Emir'in (27) cep telefonunu kapıp kaçmaya çalışan C

08 Ocak 2018 20:22

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, kaldırımda yürüyen Gizem Emir\'in (27) cep telefonunu kapıp kaçmaya çalışan C.M. ile S. A. polis operasyonuyla yakalandı. İkili, İstanbul\'a otobüs bileti almak için telefonu çalmaya çalıştıklarını iddia etti.

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı\'ndaki olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Gizem Emir\'e arkadan yaklaşan C. M. ile S.A., elindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Telefonunu vermemek için direnen Emir, çığlık atarak yardım istedi. Gizem Emir\'in çığlıkları üzerine C.M. ve S. A. telefonu alamadan kaçtı. Emir\'in haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler ilk ifadelerinde, İstanbul\'a gidip gezmek istediklerini, genç kadınının telefonunu satıp otobüs bileti almayı düşündüklerini söyledi.

Benzer suçlardan kayıtları bulunan C.M. ve S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
 

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