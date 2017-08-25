(Görüntülü Haber) İstanbul trafiğinde son durum (1) (Okmeydanı D-100)
İstanbul DHA
10 günlük kurban bayramı tatilinin başlayacağı bugün İstanbul trafiğinde son durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 45 seviyelerinde
25 Ağustos 2017 20:12
İstanbul DHA
10 günlük kurban bayramı tatilinin başlayacağı bugün İstanbul trafiğinde son durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 45 seviyelerinde. Trafikte saat 16.30 itibariyle olumsuzluk yaşanmıyor.
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