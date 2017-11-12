(Görüntülü Haber) İstanbul Maratonu'nda evlenme teklifi

Merve DUNDAR - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- BU yıl 39\'uncusu düzenlenen İstanbul Maratonu\'na her yaştan binlerce insan katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışın bitiş çizgisinde ise evlenme teklifi sürprizi vardı. Maratonun Yenikapı\'da sona eren 15 kilometre halk koşusu ayağında sporcu Cengiz Demir sevgilisine evlenme teklif etti. Ankara\'da ampute futbol hakemliği yapan Demir 2 yıldır arkadaşlarıyla koşu için İstanbul\'a geldiğini söyledi. 8 aydır birlikte olduğu kız arkadaşına bitiş çizgisini geçtikten sonra arkadaşlarının açtığı pankartla evlenme teklif eden Demir, \"Arkadaşlarımın değerli katkılarıyla güzel bir evlenme teklifi ettiğimi düşünüyorum, bir ömür boyu mutlu olacağız inşallah \" dedi. (Tür: İstanbul)