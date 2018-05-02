(Görüntülü Haber) İstanbul Gençlik Festivali başladı

Gülseli KENARLI - Taner YENER - İstanbul,(DHA) AVRASYA Gösteri Merkezi\'nde, bu yıl üçüncü kez düzenlenen “İstanbul Gençlik Festivali\" başladı. Festivalin açılış törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Açılışta konuşan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya 24 Haziran seçimlerine dikkat çekerek, “16 Nisan\'da yaptığımız anayasa değişimi ile birlikte artık gençler Türkiye\'de tüm karar mercilerinde inşallah temsil edilme imkanı bulacaklar. 24 Haziran\'da çok önemli bir seçim var. İnşallah bu seçimlerde biz birçok genç kardeşimizin de Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin çatısı altında temsil edileceğine inanıyoruz. Daha fazla gencimizi tüm meclislerde görmek istiyoruz\" diye konuştu. Bakan Osman Aşkın Bak ise, festival kapsamında gençlerle basketbol oynayacaklarını ifade ederek, takımlarında Hidayet Türkoğlu\'nun ve milli sporcuların olduğunu ifade ederek, katılımcı gençlerin takımlarını iyi hazırlamasını istedi. \"SU GEÇMİŞİMİZLE İLGİLİ BİR FESTİVALİ DE YAKIŞIR\" İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan da, \"Buradaki bütün organizasyon, etkinlikler genç kardeşlerimizin kendi emekleriyle, kendi tasarlamalarıyla, hayal güçleriyle ortaya koyduğu etkinliklerdir. Onun için \'İstanbul Gençlik Festivali kimin festivali\' diyorsanız; İstanbul\'un gençlerinin festivalidir diyeceğiz. Emeği geçen bütün genç kardeşlerime teşekkür ediyorum\" diye konuştu. İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, \"İstanbul tarihi zenginlikleriyle, medeniyetlerin beşiği olmasıyla, finans ve ticaret merkezi olmasıyla zaten öne çıkmış bir şehir. Ama İstanbul\'un bir başka özelliği daha var. İstanbul aynı zamanda sular şehri, deniz şehri. İstanbul\'a bütün festivallerin yanında bir de su ile ilgili, su kültürü ile ilgili ve bizim su geçmişimizle ilgili bir festivali de yakışır diye düşünüyoruz. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve diğer dostlarımızla bunu paylaştık. Geçen yıl biz Kabotaj Bayramı\'ndan sonra bir çalışma başlatmıştık. İnşallah onu biraz daha hızlandırırsak İstanbul\'da su ile, su sporu ile, tarihi ile ilgili bir festival de kazandırmış oluruz\" şeklinde konuştu. GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Başbakan Binali Yıldırım\'ın katılmasının beklendiği festival öncesinde Avrasya Gösteri Merkezi\'nde çevresinde polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.