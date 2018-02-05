(Görüntülü Haber) İstanbul Boğazı'nda 14 Ocak'ta yapılan "Barbaros 2018" tatbikatından görüntüler

Haber: Özgür DENİZ KAYA - İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi\'nin düzenlediği \"Barbaros 2018 Deniz Tatbikatı\", 14 Ocak Pazar günü saat 13.30\'da İstanbul Boğazı\'nda yapıldı. Tatbikata; 380 personel, 11 bot, 1 helikopter ve 3 adet uçak katıldı. Tatbikatta senaryo gereği bir balıkçı teknesinde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Denize düşen bir kazazeyi de yüzücü kurtarıcı personel tarafından kurtardı. Kazazedeler ilk müdahalenin ardından sahilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.