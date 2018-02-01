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(Görüntülü Haber) İstanbul Barosu Eski Başkanı Kolcuoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA İSTANBUL'da geçtiğimiz gün 73 yaşındayken hayatını kaybeden İstanbul Barosu eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu son yolculuğuna uğurlandı

01 Şubat 2018 17:55

Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA İSTANBUL\'da geçtiğimiz gün 73 yaşındayken hayatını kaybeden İstanbul Barosu eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Barosu önünde düzenlenen törenin ardından Kolcuoğlu\'nun cenazesi Levent Afet Yolal Camii\'ne getirildi. Camide Kolcuoğlu\'nun eşi Şengün Kolcuoğlu, oğlu Umut Kolcuoğlu taziyeleri kabul etti. Kazım Kolcuoğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. \"MESLEK USTAMIZDI, BÜYÜK BİR MÜCADELE İNSANIYDI\" Cenaze töreninde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül\'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Mustafa Sarıgül, \"Objektif bir başkanımızdı, değerlendirmeleri son derece iyiydi. 12 Eylül öncesi çok önemli siyasi görevlerde bulundu. Ötekisi olmayan bir başkanımızdı\" dedi. Metin Feyzioğlu ise, \"Üzgünüz, bizim camiamız için çok önemli bir isimdi. Meslek ustamızdı, büyük bir mücadele insanıydı. Allah rahmet eylesin, bundan sonra görevimiz Kazım Kolcuoğlu\'nu öğretmek olmalı\" diye konuştu. Kılınan cenaze namazının ardından Kolcuoğlu\'nun cenazesi defnedilmek üzere Çatalca Ferhatpaşa Mezarlığı\'na götürüldü.

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