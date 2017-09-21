(Görüntülü Haber) İstanbul Adalet Sarayı önünde silahlı kavga (4)

İhsan YALÇIN - Erhan TEKTEN- Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) ÇAĞLAYAN\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından adliye çevresinde de zaman zaman hareketli anlar yaşandı, silah sesleri duyuldu. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa\'daki bir kafede cinayetle sonuçlanan olayla ilgili davasının ardından taraflar adliye önünde karşılaştı. Sözlü sataşma silahlı kavga dönüştü. Olaya polis havada ateş açarak müdahale etti. Kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin müdahalesi sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin gözaltına alınması sırasında arbede yaşandı. SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ Polisin olay yerindeki incelemesi sırasında, adliye yakınındaki bazı sokaklardan silah sesi geldi. Bunun üzerine tekrar hareketlilik yaşandı. Bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de geldi. Polis ekiplerinin, ara sokaklara kaçan yüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı. ADLİYEDE KOŞUŞTURMA Bu arada adliye önünde yaşanan kavga sırasında yükselen silah sesleri adliyedekileri korkuttu. Adliyedeki bazı kişilerin panik içinde koşturduğu görüldü.