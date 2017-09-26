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(Görüntülü Haber) İşsizlerin mülakat izdihamı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Yakutiye İlçesi'ndeki okullarda hizmetli olarak çalışacak 135 kişinin belirleneceği mülakata 808 kişi katıldı

26 Eylül 2017 19:53

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Yakutiye İlçesi\'ndeki okullarda hizmetli olarak çalışacak 135 kişinin belirleneceği mülakata 808 kişi katıldı. Kapılar açılıp mülakatın yapılacağı salona girmek isteyen işsizler izdihama neden oldu. Erzurum Lisesi Konferans Salonu önüne sabahın erken saatlerinde gelen işsizler, uzun kuyruk oluşturdu. Büyük bir heyecan içinde mülakat saatini bekleyen işsizler, kapıların açılması ile birlikte içeri girmek için yarıştı. Kalabalık nedeniyle bazı kadınlar ezilme tehlikesi karşısında bağırarak tepkilerini gösterirken bazıları kalabalık içinde kaybolan ayakkabılarını aradı. Bu gelişmelerin utanç verici olduğunu belirten işsizler, \"Mülakat 08.00\'de olacaktı, 09.00\'a ertelendi, saat 09.30\'da salona aldılar. 130 kişinin alınacağı işe yüzlerce kişi müracaat etmiş. Millet perişan. İşsizliğe çözüm bulunması lazım. Bize de yazık günah\" diye konuştu. Salona çocukları ile birlikte girebilen 3 çocuklu Ayşe- Serdar Kay çifti, yıllardır işsiz olduklarını bildirdi. Ayşe Kay, \"Çocuklarımızın gelecekleri için iş bulup çalışmaya mecburuz. Evimiz kira, çocuklar okula gidiyor. Yiyecek, giyecek, yakacak lazım. İnşallah ikimizden biri iş bulur da hiç olmaza 9 ay çocuklar ve biraz olsun rahatlarız\" dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 1000 kişilik kadro tahsis edildiğini belirten İşkur Müdürü Recep Demir işe şunları söyledi. \"İlçelerdeki okul sayısına göre kadro belirlendi. Müracaat edenler arasında bakanlığın belirlediği kriterlere göre önceliği iş bulma konusunda dezavantajlı olanlara öncelik veriliyor. Yakutiye İlçesi\'ne alınacak 135 kişilik kadro için 2 bin 800 kişi müracaat etti. Kriterlere göre bu sayıyı 808\'e indirdik. 2 Ekim\'de iş başı yapacak işçiler 9 ay süreyle asgari ücretle çalışacak.\"

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